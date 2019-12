Truy xét vụ giết người cướp tài sản, đốt xe ô tô phi tang ở TPHCM: Ngày 21/12, Công an quận 7 phối hợp cùng Công an quận 2 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra truy xét vụ giết người cướp tài sản ở quận 7 và đốt xe ô tô phi tang ở quận 2. Khoảng 2h30 cùng ngày, Công an phường Tân Phong, quận 7 nhận được tin báo về vụ giết người cướp tài sản là xe ô tô mang BKS 50LD-122…. Trong 3 nạn nhân có 1 người phụ nữ Hàn Quốc và 2 người đàn ông. Người phụ nữ Hàn Quốc đã tử vong do vết thương quá nặng, 2 người đàn ông đang được cấp cứu ở Bệnh viện Việt Pháp. : Ngày 21/12, Công an quận 7 phối hợp cùng Công an quận 2 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra truy xét vụ giết người cướp tài sản ở quận 7 và đốt xe ô tô phi tang ở quận 2. Khoảng 2h30 cùng ngày, Công an phường Tân Phong, quận 7 nhận được tin báo về vụ giết người cướp tài sản là xe ô tô mang BKS 50LD-122…. Trong 3 nạn nhân có 1 người phụ nữ Hàn Quốc và 2 người đàn ông. Người phụ nữ Hàn Quốc đã tử vong do vết thương quá nặng, 2 người đàn ông đang được cấp cứu ở Bệnh viện Việt Pháp.