Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân vụ bố chồng chém chết con dâu ở Thanh Hóa

1. Con dâu bị bố chồng chém chết khi về làm 49 ngày cho chồng: Bước đầu tại cơ quan điều tra, ông Quách Văn Dinh (56 tuổi, làng Khà, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) khai nhận, ngày 5/1, sau khi con dâu về làm 49 ngày cho con trai ông (sau khi chồng mất chị này về nhà mẹ đẻ ở làng Chênh, xã Ái Thượng ở) thì lấy quần áo để đi miền Nam làm ăn, tuy nhiên ông đã không đồng ý mà muốn con dâu ở nhà để nuôi 2 con còn nhỏ. Vì vậy, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, ông Dinh đã cầm dao chém con dâu khiến nạn nhân tử vong. 2. Bảo vệ chung cư đánh cụ ông bất tỉnh ở TP HCM: Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Quân (SN 1988, quê Long An) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nguyễn Mạnh Quân là người đánh ông Phan Văn Quang (nhà thơ, 68 tuổi, quê Quảng Trị) tại hầm giữ xe của chung cư SaiGon Metro Park (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) vào tối 2/1. Qua xác minh, Công an quận Thủ Đức xác định Quân từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi thụ án, Quân làm việc ở Công ty bảo vệ Thái Bình và được giao nhiệm vụ bảo vệ ở chung cư SaiGon Metro Park được 2 tháng. Trong ảnh: Đối tượng Quân hành hung ông Quang. (Ảnh cắt từ clip) Tại trụ sở công an, Quân thừa nhận đánh dã man ông Phan Văn Quang sau khi 2 bên lời qua tiếng lại. Quân cho rằng trong khi cự cãi, do không kìm được cơn nóng nên đã đánh ông Quang, giờ nghĩ lại rất hối hận. Trong ảnh: Ông Quang bị đánh đến bất tỉnh. (Ảnh gia đình cung cấp) 3. Cụ bà 81 tuổi và con gái bị sát hại trong đêm: khoảng 23h ngày 5/1, cụ Nguyễn Thị Năm (81 tuổi, ở xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) với vợ chồng con gái tên Võ Thị Phượng đang ngủ thì có một người đàn ông xông vào nhà. Nghi can dùng dao đâm 3 người nhưng chồng bà Phượng chạy thoát, vợ và mẹ vợ ông này tử vong. (Ảnh minh họa) 4. Vợ tử vong, chồng bị thương do xô xát trong lúc mâu thuẫn: Chiều ngày 5/1, tại bản Lốc, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, giữa 2 vợ chồng anh V.V.B. và chị V.T.H. có xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, chị H. bị dao đâm dẫn đến tử vong, còn anh B đã bị thương. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh B. đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. 5. Lý do luật sư của Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút lui trước ngày mở tòa: 2 luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi thuộc Công ty luật TNHH MTV Viên An chính thức rút khỏi danh sách luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Giám đốc Công ty luật Viên An) cho biết: Việc xin rút lui là do không đủ thời gian thu thập và nghiên cứu hồ sơ tài liệu, nên không đảm bảo để bảo vệ tốt nhất cho Trịnh Xuân Thanh. 6. Mang hung khí lẻn vào nhà dân để lấy trộm nhưng lại... ngủ quên: Khoảng 23h ngày 4/1, Lê Huỳnh Đức (SN 1998, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) mang hung khí đột nhập vào nhà bà Hồng trộm được chiếc điện thọai iPhone 7 Plus. Do phòng ngủ vợ chồng bà Hồng khóa trong Đức trốn vào một phòng ngủ không có người để chờ cơ hội để ra tay nhưng lại ngủ quên. Bị người nhà bà Hồng phát hiện nên Đức đã dùng súng bắn bi và bình xịt hơi cay uy hiếp và bỏ chạy, nhưng sau đó bị người dân đuổi theo bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)./.

