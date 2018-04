Nóng 24h: Hơn 20 người dàn trận chém nhau giữa phố Sài Gòn

Hơn 20 người dàn trận chém nhau giữa phố Sài Gòn. Theo thông tin trên tờ Dân trí, hơn 20 người thuộc hai băng nhóm cầm theo hung khí đuổi chém nhau trên đường phố khiến nhiều người tham gia giao thông khiếp sợ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 22/4 trên đường Trường Sa, đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3). Theo một số nhân chứng, vụ hỗn chiến khiến nhiều người thuộc 2 nhóm bị thương. Trong ảnh, hàng chục thanh niên mang hung khí đi hỗn chiến được người dân chụp hình lại. Ảnh: Dân trí. Nhận tin báo, Công an phường 14 cùng Công an quận 3 có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Hiện công an đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh nhằm truy xét các đối tượng. Ảnh: Dân trí 1. Côn đồ xông vào quán game chém gần đứt lìa tay phụ nữ: Vào khoảng 10h30 ngày 22/4, một nhóm 3 thanh niên mang theo hung khí đã bất ngờ xông vào quán game bắn cá Rồng Vàng (đường Trần Nhân Tông, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đuổi chém một số người chơi tại đây. Hậu quả, một phụ nữ nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, bàn tay phải bị chém gần đứt lìa. Nạn nhân trọng thương là chị Văn Thị M.H (30 tuổi) trú quận Sơn Trà. (Ảnh: CAND) Lực lượng Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Mân Thái có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, lấy lời khai của các nhân chứng để truy bắt nhóm hung thủ gây án. Đồng thời cùng với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. Trong ảnh: Ca ghép tay cho bệnh nhân đã thành công, bệnh nhân M.H đã qua cơn nguy kịch…(Ảnh: CAND) 2. Bộ đội Biên phòng bắt kẻ vận chuyển 40 kg ma túy tổng hợp: Thông tin từ Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, lực lượng vừa chủ trì, phối hợp với với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đấu tranh thành công chuyên án 087Av, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Hủa Phăn qua biên giới tỉnh Sơn La vào Việt Nam. Đối tượng cầm đầu bị bắt giữ là Thong Sỉ Giàng, SN 1956 (dân tộc Mông, quốc tịch Lào) cùng tang vật 40kg ma túy tổng hợp dạng đá, 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin. 3. Vụ án ném thuốc độc làm chết tôm ở Sóc Trăng: Liên quan đến vụ thả thuốc độc hủy diệt ao tôm ở huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng), báo Dân Trí dẫn lời một lãnh đạo Công an huyện Trần Đề cho biết vừa khởi tố để điều tra vụ án "Hủy hoại tài sản". (Ảnh: Dân Trí) Bước đầu Cơ quan điều tra đã xác định được người chủ mưu đầu độc hàng triệu con tôm. Công an cũng đã mời những người liên quan để thẩm vấn làm rõ vụ án. Trong ảnh: lực lượng chức năng đang ghi nhận vụ việc. (Ảnh: Vnexpress) 4. Con đánh chết mẹ vì lời than khổ!: Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Khảm (SN 1992, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông) khai nhận, do bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1959, mẹ Khảm) nói: “Khổ quá, đánh chết mẹ đi” nên Khảm đã ra tay đánh mẹ tử vong. Được biết bà Phụng và Khảm có biểu hiện tâm thần nhiều năm nay. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Vietnamnet) 5. Cặp đôi 9x điều hành đường dây mại dâm gắn mác sinh viên: Phạm Thu Hương (26 tuổi) và Đặng Duy Phước (23 tuổi) cùng trú tại Thái Bình khai nhận từ tháng 1/2018 đến khi bị bắt đã tổ chức môi giới bán dâm cho 4 cô gái (trong đó có cả một cô sinh năm 2001, chưa đủ 18 tuổi). Để "hút" khách, Hương và Phước đều quảng cáo các cô gái này là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh./.

