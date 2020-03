Nóng 24h: Kẻ bắn người ở Thanh Hoá bị bắt sau 2 năm trốn truy nã

2. Truy tố nhóm giang hồ vây xe chở công an: Liên quan đến vụ việc này, ngày 2/3 VKSND TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố các bị can gồm Ngô Đình Giang, biệt danh Giang 36, Mai Văn Căn, Nguyễn Duy Ký tự Tuấn Nhóc, Nguyễn Tấn Lương và Bùi Văn Thái, tự Thái đen về tội “Gây rối trật tự công cộng"... Ngoài truy tố các bị can trên, Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, xác minh đồng thời truy nã, truy bắt các đối tượng liên quan và tiếp tục xử lý. Trong ảnh: Giang 36 chỉ đạo đàn em ở nơi xảy ra vụ việc.