Nóng 24h: Kháng nghị giám đốc thẩm vụ bị cáo nhảy lầu tự tử

5) Khởi tố chủ quán cafe đánh nhân viên cây xanh vỡ hàm : Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Đạt, 51 tuổi, trú tại đường Hùng Vương, thành phố Huế về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Nguyên nhân xuất phát từ việc bị can Đạt đã hành hung ông Lê Song Toàn, 49 tuổi, trú phường Thủy Xuân, thành phố Huế, là công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế.