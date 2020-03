Nóng 24h: Khép vòng vây truy bắt kẻ giết 2 người tại chùa Quảng Ân

3. Triệt xóa tụ điểm mại dâm ven biển Nghệ An: Bãi biển Diễn Thành được biết đến tụ điểm mại dâm, với hơn 100 ki ốt luôn thường trực nhiều “chân dài” sẵn sàng phục vụ khách với giá từ 150-200 nghìn đồng 1 lần. Sau 3 ngày ra quân (từ 21-23/3), với hình thức vừa tuyên truyền vừa tuần tra, xử lý của Công an huyện Diễn Châu và Công an xã Diễn Thành đến nay 28 hộ kinh doanh trước đây có nuôi gái bán dâm đã đóng cửa, một số sửa sang ki-ot để chuyển đổi hình thức kinh doanh. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đi kiểm tra các ki-ốt