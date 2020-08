Nóng 24h: Khởi tố, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Hồng Trường

Cơ quan điều tra, Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tức Tuấn “Khỉ”, ngụ tại Củ Chi) xả súng bắn chết 5 người ở Củ Chi hồi cuối tháng 1 vừa qua. Kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 18 bị can về các tội: Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.