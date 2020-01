Nóng 24h: Khởi tố “nữ quái” đầu độc bằng Xyanua trong trà sữa

Tại cabin số 6 có nhân viên trạm thu phí Dương Thị Hồng Phượng đang làm việc, Thiên bịt mặt tới vờ hỏi thăm, sau đó nhanh tay giật một cọc tiền trong ngăn kéo rồi bỏ chạy. Nghe tiếng hô hoán, nhân viên bảo vệ trạm thu phí lập tức đuổi theo tên cướp nhưng không kịp. Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành và công an các xã trong khu vực lập tức triển khai lực lượng truy tìm tên cướp. Đến khoảng 7h sáng, công an bắt được Đặng Đình Thiên.