Nóng 24h: Làm lộ bí mật Nhà nước, Vũ “nhôm” có thể bị phạt 15 năm tù

Ông Phan Văn Anh Vũ đối diện mức án nào: TS Đinh Thế Hưng, Trưởng phòng Pháp luật Hình sự (Viện Nhà nước và Pháp luật) cho biết việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố và phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ (ảnh) về tội danh “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” là hoàn toàn có cơ sở. Theo TS Đinh Thế Hưng, Điều 263 Bộ luật Hình sự quy định rõ về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” mà ông Vũ “nhôm” bị khởi tố; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước có thể lĩnh mức án cao nhất là 15 năm tù. Trong ảnh, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ ở Đà Nẵng. Vận chuyển 20 bánh heroin lấy tiền công 60 triệu đồng: Ngày 23/12, tại thôn Bến, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng Giàng A Đua (ảnh) (SN 1979, trú tại bản Thung Mận, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tại cơ quan điều tra, Giàng A Đua khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho Mùa Thị Sao (ảnh) (tên gọi khác là Mùa Y Chu, thường trú tại bản Thung Mận, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) từ bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với giá 60 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, trên 380 viên hồng phiến, cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan. Vận chuyển hơn 10kg pháo nổ trên xe khách: Chiều 23/12, tại km 170+300 quốc lộ 18 thuộc phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 2 (Phòng PC67, Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra xe khách đã phát hiện trong cốp xe một ba lô có chứa pháo. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ tại cốp xe bên phải một ba lô bên trong có 10 hộp pháo giàn loại 36 lỗ có trọng lượng 10,3 kg. Đối tượng Trịnh Văn Lưu (SN 1995, hộ khẩu tại Nhân Trạch, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định) là hành khách đi xe ô tô khai nhận đang vận chuyển số pháo trên về Nam Định bán kiếm lời. Uống thuốc sâu rồi đâm vợ vì không nối lại tình cảm: Công an thị xã Thuận An – Bình Dương cho biết đối tượng cầm dao rượt đâm một cô gái trên đường Nguyễn Trãi (phường Lái Thiêu, Thuận An) vào chiều 22/12 đã bị bắt tại hiện trường. Đối tượng là chồng cũ của nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện tình cảm cá nhân. Trong ảnh, đối tượng Khanh bị bắt ngay tại hiện trường. (Ảnh: FB) Đối tượng là Trần Văn Khanh (25 tuổi, quê Cần Thơ) vừa ly hôn với vợ cách đây 1 tháng. Chiều xảy ra vụ việc, Khanh đến gặp vợ muốn nối lại tình cảm, không thành, đối tượng uống thuốc trừ sâu rồi cầm dao đâm vợ. Người vợ cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn bị Khanh đuổi theo tiếp tục đâm. Trong ảnh, con dao Khanh dùng gây án (Ảnh FB) Khởi tố giám đốc lập hồ sơ dự án giả chiếm đoạt tài sản: Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phan Anh Cường (ảnh) (SN 1970 tại Hưng Yên, hiện thường trú tại số 4, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm, sử dụng con dấu, tài liệu giả, có dấu hiệu của các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. (Ảnh: CAND)

Ông Phan Văn Anh Vũ đối diện mức án nào: TS Đinh Thế Hưng, Trưởng phòng Pháp luật Hình sự (Viện Nhà nước và Pháp luật) cho biết việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố và phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ (ảnh) về tội danh “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” là hoàn toàn có cơ sở. : TS Đinh Thế Hưng, Trưởng phòng Pháp luật Hình sự (Viện Nhà nước và Pháp luật) cho biết việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố và phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ (ảnh) về tội danh “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” là hoàn toàn có cơ sở. Theo TS Đinh Thế Hưng, Điều 263 Bộ luật Hình sự quy định rõ về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” mà ông Vũ “nhôm” bị khởi tố; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước có thể lĩnh mức án cao nhất là 15 năm tù. Trong ảnh, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ ở Đà Nẵng. Vận chuyển 20 bánh heroin lấy tiền công 60 triệu đồng: Ngày 23/12, tại thôn Bến, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng Giàng A Đua (ảnh) (SN 1979, trú tại bản Thung Mận, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. : Ngày 23/12, tại thôn Bến, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng Giàng A Đua (ảnh) (SN 1979, trú tại bản Thung Mận, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tại cơ quan điều tra, Giàng A Đua khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho Mùa Thị Sao (ảnh) (tên gọi khác là Mùa Y Chu, thường trú tại bản Thung Mận, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) từ bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với giá 60 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, trên 380 viên hồng phiến, cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan. Vận chuyển hơn 10kg pháo nổ trên xe khách: Chiều 23/12, tại km 170+300 quốc lộ 18 thuộc phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 2 (Phòng PC67, Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra xe khách đã phát hiện trong cốp xe một ba lô có chứa pháo. : Chiều 23/12, tại km 170+300 quốc lộ 18 thuộc phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 2 (Phòng PC67, Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra xe khách đã phát hiện trong cốp xe một ba lô có chứa pháo. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ tại cốp xe bên phải một ba lô bên trong có 10 hộp pháo giàn loại 36 lỗ có trọng lượng 10,3 kg. Đối tượng Trịnh Văn Lưu (SN 1995, hộ khẩu tại Nhân Trạch, Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định) là hành khách đi xe ô tô khai nhận đang vận chuyển số pháo trên về Nam Định bán kiếm lời. Uống thuốc sâu rồi đâm vợ vì không nối lại tình cảm: Công an thị xã Thuận An – Bình Dương cho biết đối tượng cầm dao rượt đâm một cô gái trên đường Nguyễn Trãi (phường Lái Thiêu, Thuận An) vào chiều 22/12 đã bị bắt tại hiện trường. Đối tượng là chồng cũ của nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện tình cảm cá nhân. Trong ảnh, đối tượng Khanh bị bắt ngay tại hiện trường. (Ảnh: FB) : Công an thị xã Thuận An – Bình Dương cho biết đối tượng cầm dao rượt đâm một cô gái trên đường Nguyễn Trãi (phường Lái Thiêu, Thuận An) vào chiều 22/12 đã bị bắt tại hiện trường. Đối tượng là chồng cũ của nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện tình cảm cá nhân. Trong ảnh, đối tượng Khanh bị bắt ngay tại hiện trường. (Ảnh: FB) Đối tượng là Trần Văn Khanh (25 tuổi, quê Cần Thơ) vừa ly hôn với vợ cách đây 1 tháng. Chiều xảy ra vụ việc, Khanh đến gặp vợ muốn nối lại tình cảm, không thành, đối tượng uống thuốc trừ sâu rồi cầm dao đâm vợ. Người vợ cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn bị Khanh đuổi theo tiếp tục đâm. Trong ảnh, con dao Khanh dùng gây án (Ảnh FB) Khởi tố giám đốc lập hồ sơ dự án giả chiếm đoạt tài sản: Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phan Anh Cường (ảnh) (SN 1970 tại Hưng Yên, hiện thường trú tại số 4, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm, sử dụng con dấu, tài liệu giả, có dấu hiệu của các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. (Ảnh: CAND) : Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Phan Anh Cường (ảnh) (SN 1970 tại Hưng Yên, hiện thường trú tại số 4, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm, sử dụng con dấu, tài liệu giả, có dấu hiệu của các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. (Ảnh: CAND)