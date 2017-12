“Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”, Vũ “nhôm” đối diện mức án nào?

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, trú tại Đà Nẵng) với tội danh “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự.

Ông Phan Văn Anh Vũ hiện đang bị cơ quan điều tra Bộ Công an truy nã.

Cơ quan An ninh điều tra cũng đã ra quyết định truy nã Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) sau khi xác định ông không có mặt tại nơi cư trú ở Đà Nẵng.

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21/12 về việc truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu.

Công an Đà Nẵng đã triển khai quyết định truy nã này đến công an tất cả các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn để thực hiện. Nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ở số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481.

Dư luận đang quan tâm với tội danh “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” thì ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’) sẽ phải đối diện với mức án như thế nào.

Trả lời VTC News, TS Đinh Thế Hưng, Trưởng phòng Pháp luật Hình sự (Viện Nhà nước và Pháp luật) cho biết việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố và phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') là hoàn toàn có cơ sở.

Ông Hưng đánh giá việc khởi tố và phát lệnh truy nã đối với ông Vũ "nhôm" cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

“Khi cơ quan điều tra có đủ chứng cứ, hồ sơ cho thấy ông Vũ có dấu hiệu hành vi phạm tội rồi thì tất nhiên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phải khởi tố. Còn khi ông Vũ bỏ trốn thì cơ quan an ninh điều tra sẽ phát lệnh truy nã. Tội danh mà cơ quan điều tra khởi tố đối với ông Vũ là tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”, TS Hưng nói.

Theo TS Đinh Thế Hưng, Điều 263 Bộ luật Hình sự quy định rõ về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” mà ông Vũ “nhôm” bị khởi tố; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước có thể lĩnh mức án cao nhất là 15 năm tù.

Cụ thể, tội danh “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” của ông Vũ "nhôm" (SN 1975 tại Đà Nẵng) có thể phải đối diện với những mức án sau:

Phạt tù từ 1-7 năm: Người nào cố ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Phạt tù từ 5-10 năm: Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

Phạt tù từ 10-15 năm: Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

“Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì có thể thấy mức phạt cao nhất cho tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là 15 năm tù.

Ở đây, cơ quan điều tra sẽ xem xét hành vi của ông Vũ gây ra hậu quả thuộc mức nào thì căn cứ vào đó sẽ định mức khung hình phạt cụ thể”, TS Đinh Thế Hưng cho hay.

Video: Chân dung doanh nhân có biệt danh Vũ "Nhôm"

Trả lời VTC News về vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyên Anh, Đoàn luật sư Hà Nội) cũng cho biết bước đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”, phạm vào Điều 263 Bộ luật hình sự.

Luật sư Thơm phân tích việc khởi tố nhóm tội này không liên quan gì đến kiểm tra hay thu hồi tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra mà khởi tố, bổ sung thêm những nhóm tội liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản thì ông Vũ “nhôm” mới bị kiểm tra và thu hồi tài sản.

“Việc trốn truy nã của đối tượng gây khó khăn cản trở cho quá trình điều tra sau này nhưng đó là trách nhiệm đấu tranh, phòng chống tội phạm của các cơ quan tố tụng để làm rõ. Trong khi đó, luật pháp không quy định tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với việc trốn truy nã, nhưng đối tượng bị truy nã tự giác ra đầu thú được xem xét đó là tình tiết giảm nhẹ hình phạt", ông Thơm cho hay./.

Vũ "Nhôm" là ai? Ông Phan Văn Anh Vũ (hay còn biết đến với biệt danh Vũ “Nhôm”). Vị doanh nhân này sinh năm 1975, nguyên quán Đà Nẵng và hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (trụ sở tại số 8, Nguyễn Trung Trực, quận 1, TP. HCM). Ông này hiện cũng là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (địa chỉ tầng 2, tòa nhà số 32, đường Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng). Ngoài những thông tin như đã nêu ở trên thì các công ty của doanh nhân Phan Văn Anh Vũ còn được biết đến là đơn vị nắm giữ hàng loạt bất động sản có giá trị, nằm ở vị trí đắc địa của TP. Đà Nẵng. Công ty cổ phần xây dựng 79 cũng chính là đơn vị có nhiều thương vụ mua bán bất động sản nổi tiếng tại Đà Nẵng trong vòng 10 năm trở lại đây như: 2 khu đất vàng dọc đường Bạch Đằng là Khách sạn Novotel ngày nay; Vụ chuyển nhượng lô đất phía Nam đường Phạm Văn Đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang và thương vụ thâu tóm Khu đất 29 héc ta thuộc dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (nay là The Sunrise Bay Đà Nẵng). Theo thống kê của Sở Xây Dựng Đà Nẵng thì Bắc Nam 79 cũng chính là công ty mua nhiều nhà công sản hóa giá nhất Đà Nẵng trong thời gian quan. Ngoài ra đại gia có biệt danh là Vũ “Nhôm” cũng là chủ nhiều lô đất vàng tại khu vực trung tâm Đà Nẵng và là chủ đầu tư các nhà hàng nổi ven sông Hàn. Trong đó, có nhà hàng sắp hoàn thiện trước mặt khách sạn Novotel (Đà Nẵng). Vị doanh nhân giàu có này cũng có liên quan đến việc “tặng” nhà và xe của ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Cụ thể, đầu năm 2017, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc ông Nguyễn Xuân Anh - Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng sử dụng chiếc xe Toyota Avalon do một doanh nghiệp trên địa bàn tặng. Chiếc xe này mang biển kiểm soát 43A- 299.99, đăng ký ngày 2/2/2016 tại phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng. Ngày 3/3/2017, Văn phòng Thành Ủy Đà Nẵng đã trả lại cho doanh nghiệp chiếc xe Toyota Avalon mà Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng sử dụng. Theo tìm hiểu, căn cứ vào hóa đơn thì chiếc Toyota Avalon kể trên, có giá hơn 1,3 tỷ đồng do công ty TNHH Minh Hưng Phát (Có mã số thuế: 0400575147, địa chỉ 198 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) xuất hóa đơn. Qua tra cứu thì mã số thuế này cũng chính là mã số thuế của Công ty TNHH Phú Gia Compound, địa chỉ 30 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Được biết, doanh nhân Phan Văn Anh Vũ có số cổ phần lớn nhất tại công ty này.

