Nóng 24h: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

5. Khoe bốc đầu xe máy trên mạng, nam thanh niên bị phạt hơn 4 triệu đồng: Trước đó, Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc tài khoản facebook “T Soo Bin” đăng tải clip không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông.Tiến hành xác minh, Công an huyện Thạch Thất đã làm rõ và triệu tập Đ.Q.T (trú tại Đại Đồng, Thạch Thất) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Đ.Q.T đã thừa nhận mình là người trong clip. Công an huyện Thạch Thất đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với T vối tổng mức tiền phạt đối với Đ.Q.T là 4,125 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Đ.Q.T tại cơ quan công an.