Khởi tố đối tượng đâm chết chồng của vợ cũ: Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm 4 tháng đối với Trần Hữu Phương (42 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".