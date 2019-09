Nóng 24h: Nguyễn Thái Lực đã giúp CEO Alibaba lừa đảo thế nào?

Bắt con nghiện nhiễm HIV, 5 chiến sĩ công an phải kiểm tra phơi nhiễm: 5 cán bộ công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang phải đi kiểm tra phơi nhiễm HIV do vừa tham gia vụ bắt giữ đối tượng nghiện, nhiễm HIV là Trần Xuân Quang (40 tuổi, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Trong quá trình vây bắt, đối tượng chống cự khiến 1 chiến sĩ công an bị thương. . : 5 cán bộ công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang phải đi kiểm tra phơi nhiễm HIV do vừa tham gia vụ bắt giữ đối tượng nghiện, nhiễm HIV là Trần Xuân Quang (40 tuổi, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Trong quá trình vây bắt, đối tượng chống cự khiến 1 chiến sĩ công an bị thương. .