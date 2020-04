Nóng 24h: Phát hiện thi thể trong bao tải trước quán cà phê

1. Danh tính thi thể người đàn ông trong bao tải trước quán cà phê: Nạn nhân là ông Đinh Quốc Cường, sinh năm 1972, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TPHCM. Công an cho hay, ông C. có biểu hiện không bình thường. Qua khám nghiệm, Công an phát hiện bên trong người ông C. có một lá đơn xin việc với bút tích bất thường. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.