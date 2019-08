Nóng 24h: Phó Tổng Giám đốc công ty Công Lý bị bắt về hành vi lừa đảo

Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hồng Sơn (41 tuổi) và Nguyễn Đình Công (34 tuổi) cùng ngụ tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar để điều tra về hành vi Đánh bạc. Trước đó Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đức Thành (29 tuổi) ngụ tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. Theo công an, chỉ trong vòng 1 tháng, đường dây cá độ của Thành, Sơn và Công đã có số tiền giao dịch trên 19 tỷ đồng. (ảnh: Tiền Phong)./.