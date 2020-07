4) Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng cho người vượt biên sang Campuchia: Ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Văn Khải, 55 tuổi, trú tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Đỗ Văn Quên, 34 tuổi, trú tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Vann Nath, tên gọi khác (Linh), 37 tuổi, trú tại xã Prek Chray, huyện Koah Thum, tỉnh Kandal, Campuchia, để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.