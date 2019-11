Nóng 24h: Thủ đoạn buôn bán ma túy tinh vi của cặp vợ chồng ở Vũng Tàu

3. TPHCM: Bắt Giám đốc công ty Angel Lina lừa khách hàng mua dự án "ma" : Công an TPHCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Angel Lina, để tạm giam, điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Đối tượng Phạm Thị Tuyết Nhung. Ảnh: VNExpress