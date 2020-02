Nóng 24h: Thủ đoạn tinh vi lừa bán hơn 3.000m2 đất rừng

1. Làm sổ đỏ giả, “biến” hơn 3.000m2 đất rừng thành đất ở để lừa bán : Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng với đối tượng Nguyễn Xuân Mãi để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh:

Theo đó, sau khi lên mạng đặt làm sổ đỏ giả đối với thửa đất có diện tích 3.085 m2, Nguyễn Xuân Mãi đã đem rao bán. Tại cơ quan công an, Mãi khai nhận đã làm sổ đỏ giả với giá 10 triệu đồng đứng tên của Mãi biến đất rừng do xã quản lý được đổi thành đất ở 100%. Mãi cho biết đã nhận tiền đặt cọc bán đất cho nhiều người với tổng số tiền 700 triệu đồng. Ảnh: Sổ đỏ giả mà đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân trí

2. Phát hiện trường gà ở bên trong cơ sở kinh doanh cà phê: Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà xảy ra tại một quán cà phê thuộc xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết. Ảnh: Quán cà phê nguỵ trang bên ngoài để tổ chức đá gà ăn tiền.