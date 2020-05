Nóng 24h: Truy tố 12 bị can đại án gây thất thoát 1.600 tỷ đồng

4. Khởi tố 6 bị can vụ chém nhau khiến 1 thanh niên tử vong ở Bình Định: Liên quan đến vụ việc, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Giết người” và 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, ngày 18/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án về 2 tội danh “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Theo đó, đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Định đã triệu tập khoảng 20 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án. Trong ảnh: Nhiều thanh niên lao vào đâm chém nhau. (Ảnh cắt từ clip)