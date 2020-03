Tạm giam 4 tháng nguyên trưởng phòng Cục thuế Thanh Hóa: Chiều 30/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can 4 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Đính, Trưởng phòng pháp chế Cục thuế Thanh Hóa, người đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang chiều 19/3 khi đang nhận 100 triệu đồng. : Chiều 30/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can 4 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Đính, Trưởng phòng pháp chế Cục thuế Thanh Hóa, người đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang chiều 19/3 khi đang nhận 100 triệu đồng.