Sáng nay (7/2), Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính một công nhân thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch viêm phổi do virus Corona mới (nCov).



Nữ công nhân bị xử phạt là Lò Thị Tình (SN 2003, quê Nghệ An), công nhân Công ty TNHH Doanh Đức, thuộc Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An.

Nữ công nhân ở Bình Dương bị xử phạt vì tung tin sai sự thật về Corona.

Theo đó, ngày 6/2, Tình đến công ty làm việc thì thấy các công nhân khác đang đình công, không làm việc và ngồi ngoài sân của công ty. Thấy vậy, Tình dùng điện thoại chụp 2 tấm hình các công nhân đang ngồi ngoài sân của công ty, sau đó đăng tải lên trang facebook cá nhân tên Chị’i Bii’ kèm nội dung “Công ty không cho nghỉ, công nhân đình công về vì ở trong xưởng có hai người bị nhiễm virus corona”.



Theo lời khai của Tình tại cơ quan công an, khi đến công ty làm việc, có nghe người khác nói về việc có 2 người bị nhiễm virus corona nhưng không biết thông tin đó là đúng hay sai. Cảnh báo mọi người nên chị chụp hình ảnh và đăng tin lên trang facebook. Sau khi đăng tải được 30 phút thì chị đã gỡ bỏ thông tin trên.



Xác minh sự việc, Công an thành phố Dĩ An xác định Lò Thị Tình đăng tin lên trang facebook cá nhân khi chưa biết đúng sai đã làm hoang mang trong dư luận. Công an thành phố Dĩ An đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính Lò Thị Tình theo quy định./.