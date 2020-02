Phá đường dây chuyên giao dịch ma túy với con nghiện

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 28/2 thông tin, Công an huyện Long Thành vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Phạm Thanh Nhàn (còn gọi là Nhàn Nhí), sinh năm 1987, ở ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, móc nối một số đối tượng khu vực giáo xứ Thái Lạc, xã Long An mua bán ma túy số lượng lớn, chuyên đi cung cấp cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Đối tượng Phạm Thanh Nhàn

Trưa 26/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Công an huyện Long Thành phát hiện tại căn nhà không rõ chủ ở ấp 6, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có 3 người gồm: Phạm Thanh Nhàn, Phan Thị Thanh (SN: 1993, HKTT: ấp Cây Huệ, xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) và Nguyễn Thị Trang (SN:2002, HKTT: cây số 125, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai) và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.



Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong chiếc mũ cối Nhàn đang đội có 01 gói nylon kích thước khoảng 05cm x 10cm bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng không rõ hình, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá.



Qua làm việc, Nhàn khai nhận gói nylong trên là ma túy đá. Tổ công tác tiến hành thu giữ tang vật; đưa Nhàn, Trang, Thanh về Công an xã Bình Sơn lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Phạm Thanh Nhàn.

Đối tượng Nhàn thừa nhận đã nhiều lần móc nối với đối tượng Nững ở xã Long An để nhận ‘hàng” về cung cấp ma túy cho con nghiện khu vực xã Bình Sơn.

Nững bị bắt khi đang đi giao ma túy cho Nhàn

Từ lời khai của Nhàn, khoảng 14h ngày 26/2, Công an huyện phối hợp với Công an xã Bình Sơn, tổ chức bắt quả tang trong người Trần Văn Nững (SN: 1987, HKTT: ấp 4, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai) đang điều khiển xe mô tô biển số: 65H1-138.34 tại khu vực lô cao su thuộc ấp 6, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, trong người có tàng trữ 01 gói nylong kích thước khoảng 05cm x 10cm nghi chứa ma túy đá.



Qua đấu tranh, Nững khai nhận đang đi giao bán ma túy đá cho Nhàn thì bị lực lượng Công an kiểm tra và phát hiện. Tổ công tác tiến hành thu giữ tang vật, đưa Nững về Công an xã Bình Sơn, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Văn Nững.

Số ma túy thu giữ tại nhà mẹ vợ Nững

Đấu tranh mở rộng, đến 16h ngày 26/2 lực lượng Công an huyện tiếp tục ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà bà Nguyễn Thị Hằng (mẹ vợ Nững) thu giữ thêm 08 gói nylon nghi là ma túy đá.

Nguyễn Quốc Khánh

Tiếp tục điều tra đến ngày 27/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến việc mua bán ma túy đối với đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (con bà Hằng), SN: 1988, HKTT: ấp 4, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Ngoài ra, Công an huyện còn phát hiện thêm 5 con nghiện sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn, tiến hành lập danh sách, củng cố hồ sơ đưa vào diện quản lý tại địa phương theo quy định.



Hiện tại, các đối tượng nói trên đang bị tạm giữ để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.