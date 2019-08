Phát lệnh truy nã Chủ tịch trường Đại học Đông Đô

Chiều 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, bị can Trần Khắc Hùng, 47 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục trường Đại học Đông Đô đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bị can Trần Khắc Hùng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước khi bỏ trốn, bị can Trần Khắc Hùng trú tại phòng 908, nhà 24T1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Bộ Công an cho hay bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Bộ Công an cũng kêu gọi bị can Trần Khắc Hùng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường ĐH Đông Đô. Đồng thời, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Dương Văn Hòa (hiệu trưởng) và Trần Ngọc Quang (phó trưởng Phòng đào tạo và quản lý sinh viên). Ngoài ra, hai bị can khác cũng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm Phạm Vân Thùy và Lê Thị Lương (hai cán bộ trường).

Việc bắt giam, truy nã với một loạt lãnh đạo trường Đại học Đông Đô diễn ra sau khi báo chí phản ảnh về tình trạng "nhốn nháo tuyển sinh" văn bằng 2 tiếng Anh chính quy của trường này. Cụ thể, nhiều phòng tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh Trường ĐH Đông Đô và khẳng định việc thi đầu vào chỉ là hình thức, đã nộp hồ sơ, đóng tiền sẽ đỗ. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT khẳng định Trường ĐH Đông Đô chưa được cấp phép đào tạo bằng ĐH thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh./.