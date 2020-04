Phục hồi điều tra vụ Đường “Nhuệ” bị tố đánh người ở trụ sở công an

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết, đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, bà Đ.T.L (SN 1964, ở TP Thái Bình) đã tố cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, SN 1971, ở TP Thái Bình) đã đánh đập mẹ con bà ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm.



Theo trình bày của bà L., thì bà vốn không quen biết Đường “Nhuệ”, mà đối tượng này được người khác thuê để giải quyết việc vay nợ giữa bà và họ. Ngày 17/11/2014 Đường “Nhuệ” đã đến nhà bà chửi bới, đập phá.

Sáng 18/11/2014, bà và con trai là M.T.D (SN 1988) tới phòng tiếp dân trong trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) giải quyết nhưng bị Đường và các đàn em đi theo, tiếp tục chửi bới, đe dọa và đánh hai mẹ con bà ở ngay Trụ sở tiếp dân.

Vụ việc này khiến con trai bà bị tổn hại 15% sức khỏe.

Trước vụ việc trên, bà Lý cho biết, công an phường đề nghị bà “giảng hòa” với Nguyễn Xuân Đường nhưng bà không đồng ý và yêu cầu giải quyết theo quy định.

Theo tố cáo của bà, Công an TP Thái Bình tiến hành xác minh và khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” vào ngày 5/1/2015. Tuy vậy, ngày 5/7/2015, phía điều tra ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do: “Chưa xác minh được bị can trong vụ án; Hết thời hạn điều tra”.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đang tiếp tục điều tra vụ việc./.