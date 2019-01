Tài xế gây tai nạn trên đèo Hải Vân bị khởi tố tội danh gì?

Sáng 10/1, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Anh Minh (SN 1971, ở phường 3, thành phố Sóc Trăng) về tội Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Trương Anh Minh tại cơ quan công an đèo Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trương Anh Minh điều khiển xe ô tô biển số 51B-22930 đi theo hướng Đà Nẵng - Huế bị rơi xuống vực sâu khoảng 30 m. Lúc đó, trên xe chở 24 người, gồm 22 sinh viên trường Cao đẳng Kiên Giang, 1 lái xe và 1 phụ xe. Hậu quả, nhiều người bị chấn thương và 1 nữ sinh viên chết trên đường đi cấp cứu, xe ô tô hư hỏng nặng.

Ngay khi nhận tin báo, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, khẩn trương đưa sinh viên bị thương đi cấp cứu và vào Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân. Công an huyện Phú Lộc và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 12h30 phút ngày 8/1, Trương Anh Minh điều khiển xe ô tô biển số 51B – 22930 đi theo hướng Đà Nẵng - Huế đến km 898+200 thuộc đèo Hải Vân, khi đang đổ dốc, do Minh vượt xe cùng chiều tại khúc cua ngoặt không đảm bảo an toàn gây ra tai nạn giao thông.

Tại Cơ quan điều tra, Trương Anh Minh bước đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Trương Anh Minh về tội vi phạm quy định phương tiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, lái xe Trương Anh Minh điều khiển xe khi đổ đèo thì vượt xe tại khúc cua ngoặt gây ra tai nạn./.

