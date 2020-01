Tạm giữ hình sự 2 đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản ở Hà Nội

Chiều 2/1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự với hai đối tượng Hùng và Dũng để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Việt Dũng và Lữ Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23h30’ ngày 22/12, quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh BKS 30L3-8613 và Piaagio Zip màu vàng không BKS tàng trữ trái phép chất ma túy.



Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng về Công an phường Nam Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại cơ quan Công an, danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Việt Dũng (SN 1989; trú tại Sông Cầu, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và Lữ Mạnh Hùng (SN 1984; trú tại Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ).

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Hùng và Dũng đã đầu thú về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hùng khai nhận đã mua lại chiếc xe Honda Wave màu xanh BKS 30L3-8613 với giá 3,5 triệu đồng, còn xe Piaagio Zip với giá 5 triệu đồng.