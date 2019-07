Tạm giữ nghi can tẩm xăng đốt chồng ở Kiên Giang

Chiều nay (14/7), Theo thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Nương (SN 1980; ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Lê Văn Quẹo (SN 1968) chồng của Nương.

Thi thể bị cháy của ông Quẹo

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12/7, ông Quẹo đi nhậu về nhà rồi cự cãi với vợ, đôi bên xảy ra đánh nhau. Sau đó, Nương lấy bình xăng có sẵn trong nhà đổ vào người ông Quẹo rồi châm lửa đốt. Hậu quả, ông Quẹo bị ngọn lửa thiêu cháy toàn thân cùng với những vật dụng trong căn nhà.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường và mời Nương về trụ sở Công an làm việc.

Tại đây, bà Nương cho rằng, bản thân thường xuyên bị chồng bạo hành, nhất là mỗi khi ông Quẹo đi nhậu say về và cũng thường hay hăm dọa mua xăng về để đốt vợ./.