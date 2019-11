Tóm gọn cặp “song Hùng” chuyên cướp dây chuyền: Ngày 25/11, Thượng tá Thái Khắc Thống – Trưởng công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, qua trích xuất camera, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng Phan Văn Hùng (SN 1992) và Đậu Trọng Hùng (SN 1995, cùng trú tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đây là 2 đối tượng chuyên đi cướp của những phụ nữ đeo trang sức tham gia giao thông trên các tuyến đường. : Ngày 25/11, Thượng tá Thái Khắc Thống – Trưởng công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, qua trích xuất camera, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng Phan Văn Hùng (SN 1992) và Đậu Trọng Hùng (SN 1995, cùng trú tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đây là 2 đối tượng chuyên đi cướp của những phụ nữ đeo trang sức tham gia giao thông trên các tuyến đường.