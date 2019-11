Thắt chặt an ninh, đảm bảo an toàn cho hai trận đấu của ĐT Việt Nam

Chiều qua 7/11/2019, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra cuộc họp rà soát công tác an ninh, an toàn cho hai trận đấu trên sân nhà của ĐTVN tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, trước UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (ngày 19/11) trên SVĐQG Mỹ Đình.

Công tác an ninh trên sân Mỹ Đình.

Để đảm bảo an ninh, công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) cùng các đơn vị đảm bảo các kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời triển khai các phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông xung quanh khu vực sân vận động quốc gia (SVĐQG) Mỹ Đình.

Lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ để loại bỏ các đồ vật cấm, đặc biệt chất nổ, pháo sáng trên sân. LĐBĐVN sẽ cung cấp kế hoạch hoạt động của cổ động viên nước ngoài để Công an thành phố Hà Nội có phương án bảo vệ. Ban tổ chức cũng khuyến cáo người hâm mộ nên đến sân sớm để được hỗ trợ tốt nhất, tránh đến sát giờ thi đấu sẽ gây ùn tắc cục bộ và chậm giờ vào sân cổ vũ cho đội tuyển./.