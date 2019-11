Thiếu niên gí dao cướp điện thoại của 3 đứa trẻ

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 19/11 cho biết, Công an huyện Kim Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Chinh (SN 2003, trú ở phố Phát Diệm đông, thị trấn Phát Diệm) về tội cướp tài sản.

Phạm Đức Chinh tại cơ quan công an

Trước đó, trưa 8/11, khi đang lang thang ở khu vực xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, Chinh phát hiện gia đình chị Nguyễn Thị Phượng có 3 cháu đang chơi điện tử trên điện thoại di động. Quan sát thấy không có người lớn ở nhà, Chinh lẻn vào bếp nhà chị Phượng lấy dao đe dọa, ép các cháu đưa điện thoại. Sau khi cướp được điện thoại, Chinh khóa cửa nhốt 3 cháu trong nhà và lấy thêm chiếc xe đạp rồi bỏ trốn.



Nhận được tin báo, Công an huyện Kim Sơn tiến hành rà soát các đối tượng trong diện quản lý và trích xuất camera an ninh. Chỉ sau thời gian ngắn, Công an huyện Kim Sơn đã có đủ căn cứ chứng minh Phạm Đức Chinh là thủ phạm và tiến hành bắt giữ Phạm Đức Chinh để xử lý theo quy định của pháp luật./.