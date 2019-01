Thông tin bất ngờ vụ trộm 230 lượng vàng mang đi bán

Thông tin trên TTXVN cho biết, ngày 18/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tuấn, sinh năm 1991, trú tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An (Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp vàng trong thời gian dài để mang đi tiêu thụ. Trong ảnh: Số vàng tang vật. (ảnh: TTXVN) Theo công an, từ năm 2012-2018, Nguyễn Đức Tuấn làm nhân viên tại cửa hàng kinh doanh vàng ở thành phố Hội An. Lợi dụng lòng tin của chủ tiệm vàng, Nguyễn Đức Tuấn đã nổi lòng tham, nhiều lần lén lút trộm vàng ở cửa hàng mang cất giấu. (ảnh: Kênh 14) Theo báo Công an TPHCM, giữa tháng 1/2019, Tuấn cùng anh trai mang 230 lượng vàng tây (có giá trị hơn 5 tỷ đồng) mang đi bán. Trong ảnh: Số vàng do đối tượng trộm trong 6 năm. (ảnh: Công an TPHCM) Phát hiện dấu hiệu bất thường, công an đã mời 2 đối tượng lên làm việc nhưng cả 2 không chứng minh được nguồn gốc sở hữu số vàng mà mình mang đi bán. (Ảnh: Báo Quảng Nam) Sau đó, đối tượng Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Trong ảnh: Số vàng Tuấn mang đi bán thì bị phát hiện. (ảnh: Kênh 14) Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: Công an TPHCM)./.



Thông tin trên TTXVN cho biết, ngày 18/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tuấn, sinh năm 1991, trú tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An (Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp vàng trong thời gian dài để mang đi tiêu thụ. Trong ảnh: Số vàng tang vật. (ảnh: TTXVN) Theo công an, từ năm 2012-2018, Nguyễn Đức Tuấn làm nhân viên tại cửa hàng kinh doanh vàng ở thành phố Hội An. Lợi dụng lòng tin của chủ tiệm vàng, Nguyễn Đức Tuấn đã nổi lòng tham, nhiều lần lén lút trộm vàng ở cửa hàng mang cất giấu. (ảnh: Kênh 14) Theo báo Công an TPHCM, giữa tháng 1/2019, Tuấn cùng anh trai mang 230 lượng vàng tây (có giá trị hơn 5 tỷ đồng) mang đi bán. Trong ảnh: Số vàng do đối tượng trộm trong 6 năm. (ảnh: Công an TPHCM) Phát hiện dấu hiệu bất thường, công an đã mời 2 đối tượng lên làm việc nhưng cả 2 không chứng minh được nguồn gốc sở hữu số vàng mà mình mang đi bán. (Ảnh: Báo Quảng Nam) Sau đó, đối tượng Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Trong ảnh: Số vàng Tuấn mang đi bán thì bị phát hiện. (ảnh: Kênh 14) Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: Công an TPHCM)./.