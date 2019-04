Thông tin mới nhất về vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

Liên quan vụ người đàn ông có hành vi sàm sỡ một bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy- NoValand, quận 4, TPHCM, đến chiều 3/4, cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng vẫn chưa xác nhận danh tính của người đàn ông như một số tờ báo và mạng xã hội đăng tải.

Hình ảnh người đàn ông sàm sỡ, cưỡng hôn bé gái trong thang máy.

Chiều 3/4, phóng viên VOV liên lạc với số máy của ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng nhưng ông này không nghe điện thoại.

Tại nhà ông Linh ở đường Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng đóng kín cửa. Trưa cùng ngày, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Công an thành phố chủ động phối hợp với Công an TPHCM để xác minh thông tin.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trao đổi qua điện thoại, Đại tá Trần Mư - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, Công an thành phố Đà Nẵng chưa nhận được văn bản đề nghị phối hợp xác minh từ phía Công an TPHCM.

“Bây giờ phải có sự phối hợp từ Công an TPHCM là nơi xảy ra sự việc. Thực hư như thế nào thì Công an TPHCM cử người ra Đà Nẵng để làm rõ việc ông Linh đã về Đà Nẵng, còn không thì yêu cầu ông Linh vào TPHCM để giải trình” – Đại tá Trần Mư cho biết./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy: Đối tượng từng sàm sỡ người khác? VOV.VN -Thông tin về việc Hùng từng sàm sỡ người khác trong chung cư Golden Palm, ông Cương cho hay do Hùng vi phạm lỗi hành chính nên đơn vị không buộc phải làm rõ điều này.

PV/VOV-Miền Trung

PC_Article_AfterShare_1