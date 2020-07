Thủ đoạn của nhóm đối tượng môi giới bán thận tại Hà Nội

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Hà Đông cho biết: Qua quá trình điều tra, khai thác nhóm bị can Lê Xuân Lĩnh (SN 1982, Thanh Chương, Nghệ An) Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, Đồng Triều, Quảng Ninh); Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, Duy Tiên, Hà Nam), bước đầu đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng trong hành vi môi giới bán thận người.

Bị can Lê Xuân Lĩnh.

Cụ thể, khoảng tháng 8/2018, đối tượng Lê Xuân Lĩnh do khó khăn về kinh tế nên đã nảy sinh ý đồ môi giới bán thận để kiếm lời. Lĩnh lên mạng xã hội tìm kiếm người bán thận với giá 250 triệu đồng - 300 triệu đồng, rồi tìm người mua với giá 450 triệu đến 500 triệu đồng. Sau khi thống nhất về giá, Lĩnh sẽ để hai bên hoàn thiện giấy tờ thủ tục và Lĩnh có trách nhiệm thuê người chăm sóc người bán thận đến khi xuất viện.

Với thủ đoạn trên, Lĩnh tìm được anh Ngô Thanh T. (SN 1978, Quảng Ninh) đang chạy thận và có nhu cầu được ghép thận. Sau đó, Lĩnh biết chị Lê Thị Q. (SN 1981, Phú Thọ) có nhu cầu bán thận và đã ra giá với chị Q. là 260 triệu đồng. Còn đối với anh T., Lĩnh yêu cầu 500 triệu đồng để mua thận.

Ngày 18/3, ca ghép thận của anh T, chị Q. thành công. Sau khi trừ chi phí, Lĩnh thu lời ở giữa 100 triệu đồng.

Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, Duy Tiên, Hà Nam) từng là một người đi bán thận để trang trải nợ nần. Sau đó, Thắng thấy nhiều người có nhu cầu mua thận và sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn để mua, nên nảy sinh ra ý định làm môi giới kiếm tiền.

Bị can Nguyễn Mạnh Hùng.

Cũng với thủ đoạn tương tự đối tượng Lĩnh, Nguyễn Mạnh Thắng đã môi giới thành công một ca ghép thận vào tháng 6/2020. Thắng thu về số tiền là 150 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phát giác, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương để vào Bình Thuận. Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã. Ngày 14/7, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông kết hợp với công an Bình Thuận bắt giữ đối tượng tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Giống như Lĩnh và Thắng, bị can Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, Đồng Triều, Quảng Ninh) sử dụng các mối quan hệ quen biết và mạng xã hội tìm kiếm bên mua và bên bán thận. Hùng thực hiện trót lọt 2 phi vụ, thu lời bất chính 110 triệu đồng.

Thiếu tá Đào Thanh Tuyên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông cho biết: Việc mua bán thận là vấn đề nhạy cảm. Trong quá trình thực hiện hành vi môi giới, các đối tượng ẩn mình rất kỹ. Việc củng cố tài liệu cũng gặp nhiều khó khăn vì cả người mua và người bán đều sợ sẽ bị liên đới./.