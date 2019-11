Tỏ tình không thành, gã côn đồ đập phá quán cà phê

Trước đó, tối ngày 6/11, Công an phường Mỹ An nhận tin báo từ quán cà phê N trên đường Chương Dương về việc bị Nguyễn Văn Trung (34 tuổi), quê Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến gây rối trật tự. Công an phường huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế Trung trong trạng thái nồng nặc hơi men và chống cự. Sau khi bị áp tải về Công an phường và tỉnh rượu, Trung khai nhận, đang làm phụ hồ, kiêm bảo vệ công trình xây dựng ở phường Mỹ An.

Tán tỉnh nhân viên phục vụ quán cà phê không được, đối tượng Trung quay ra đập quán.

Trong thời gian này, Trung thường ra quán cà phê N gần công trình uống cà phê. Trung thích một nữ nhân viên làm việc tại đây, đó là một nữ sinh viên làm ca tối. Đã nhiều lần Trung bám theo nữ sinh viên này để bắt chuyện, tán tỉnh đều bị cô gái từ chối.

Chiều 6/11, hết giờ làm, Trung cùng nhóm thợ hồ đi nhậu gần công trình, đến tối cùng ngày, Trung đến quán cà phê N để chờ gặp cô nữ sinh này để tán tỉnh nhưng lại bị từ chối. Thấy Trung ngồi lâu tại quán cà phê mà không gọi nước uống, nhân viên đến hỏi chuyện.

Đang buồn bực trong người nên Trung nổi điên đã đập phá quán, làm hư hỏng máy tính, nhà vệ sinh, 6 ghế gỗ, 5 bình hoa cùng nhiều ly tách, chén dĩa, chậu cây… Hiện, công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm./.