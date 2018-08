Toàn cảnh diễn biến vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình

Khoảng 10 ngày sau khi điểm thi THPT quốc gia của 63 tỉnh, thành được công bố, bắt đầu có dư luận về điểm thi bất thường của tỉnh Hoà Bình.(Ảnh: VnEconomy) Ngay lập tức, Giám đốc và Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hoà Bình khẳng định kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh là trung thực. Khẳng định với báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở khẳng định, việc chấm thi của tỉnh được làm theo đúng quy trình và không có bất cứ sự can thiệp nào. Trong ảnh, ông Đắc kiểm tra tại điểm thi trường THPT Lương Sơn (Hòa Bình). (Ảnh: hoabinh.edu.vn) Trong 2 ngày 21-22/7, Hội đồng chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT đã về Hòa Bình làm việc. Bộ đã rút toàn bộ số bài từ 8 điểm trở lên để chấm lại. Trong ảnh, bảng điểm thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Hòa Bình năm 2018 do Sở cung cấp. (Nguồn: Tri thức trẻ) Kết quả cho thấy 100% những bài đã chấm thẩm định đều giống kết quả đã công bố hôm 11/7. Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi Bộ Công an điều tra làm rõ sự việc.(Ảnh: Thanh Niên) Những ngày sau đó, Sở GD-ĐT Hoà Bình phát hiện chấm thi trắc nghiệm "không logic". Đến ngày 2/8, Bộ GD-ĐT xác nhận có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi trên phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để thay đổi kết quả thi THPT quốc gia.(Ảnh: Bộ Công an) Cũng trong ngày 2/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình để điều tra về hành vi có dấu hiệu làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh khi chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình ra Quyết định chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra. Trong ảnh, chiều 3/8, xe biển xanh 80A chở cán bộ công an, viện kiểm sát ghé trụ sở Sở GD-ĐT Hòa Bình. (Ảnh: Tri thức trẻ) Ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Đỗ Mạnh Tuấn (ảnh), SN 1979, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS, THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Khắc Tuấn. Bị can Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981), chuyên viên Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình Công an tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng Khảo thí chất lượng sở GD&ĐT Hòa Bình chiều 3/8. (Ảnh: Người đưa tin) Cán bộ công an làm việc với Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đức Lương tại phòng làm việc của ông này chiều 3/8 (Ảnh: Người đưa tin) Cùng lúc đó, Giám đốc Sở Bùi Trọng Đắc làm việc với phóng viên báo chí về những gian lận chấm thi ở Hòa Bình. Ông gửi lời xin tới các phụ huynh, thầy cô giáo đặc biệt là các em học sinh và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với sự việc này với tư cách người đứng đầu. Chiều 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm Hội đồng thi Hòa Bình - cán bộ liên quan đến gian lận thi cử ở Hòa Bình. (Ảnh: Vietnamnet)

