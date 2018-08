Ảnh: Khám nhà Phó Hiệu trưởng trong vụ gian lận điểm thi ở Hoà Bình

Ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Trong ảnh: Lực lượng công an có mặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình (ảnh: An ninh tiền tệ). Bị can thứ nhất bị khởi tố, bắt giam là Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Trong ảnh: Bị can Đỗ Mạnh Tuấn. Bị can thứ 2 bị khởi tố, bắt giam giam là Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình. Trong ảnh: Bị can Nguyễn Khắc Tuấn 16h30, cơ quan công an đã thực hiện việc khám nhà ông Đỗ Mạnh Tuấn tại tổ 21, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình. Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy là thành viên tổ chấm trắc nghiệm bài thi ở Hòa Bình. Trong ảnh: Bên trong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, không khí làm việc đã rất khẩn trương. (ảnh: An ninh tiền tệ). Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tổ công tác nghiệp vụ Bộ Công an gồm 2 cán bộ di chuyển trên xe biển xanh 80A tới nơi ở của ông Tuấn tại ngõ 259, tổ 21, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình) để khám xét. Theo đó, đại diện công an địa phương, tổ trưởng tổ dân phố cùng nhiều người dân chứng kiến. Tuy nhiên, tại buổi khám xét không có ông Tuấn ở nhà. Trong ảnh: Nhà trọ của ông Đỗ Mạnh Tuấn hiện đang bị công an khám xét (ảnh: Tiền Phong) Ông Tuấn tốt nghiệp sư phạm công nghệ thông tin, nguyên là chuyên viên phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hòa Bình. (ảnh: Tiền Phong) Ông Tuấn được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường THCS, THPT Nội trú Lạc Thủy từ hai năm nay. (ảnh: Tiền Phong) Sáng 3/8, Đại tá Phạm Hồng Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự), để điều tra làm rõ nghi vấn nhiều bài thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở tỉnh này có dấu hiệu bị sửa điểm. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để phối hợp điều tra thêm. (ảnh: zing.vn)/.

