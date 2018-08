Hai cán bộ ở Hòa Bình can thiệp bài thi trắc nghiệm như thế nào?

Liên quan đến nghi vấn gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia ở Hòa Bình, ông Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT) cho biết, quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an xác nhận có sự can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh Hòa Bình để làm tăng điểm số. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ theo quy định. Trước đó, chiều 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hoà Bình. (Ảnh: Bộ Công an) Cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Đỗ Mạnh Tuấn (39 tuổi, Phó hiệu trưởng Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (37 tuổi, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự. Trong ảnh: Cơ quan chức năng đến làm việc tại Sở GD-ĐT Hòa Bình chiều chiều tối 3/8. Cũng trong chiều 3/8, Cơ quan An ninh và Viện Kiểm sát có mặt tại một ngôi nhà ở tổ 21, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Theo đại diện tổ dân phố, ngôi nhà là nơi thuê trọ của ông Đỗ Mạnh Tuấn (Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Lạc Thủy). Thi thoảng ông Tuấn mới đến đây. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Tuấn thuê. Tại ngôi nhà này, cơ quan chức năng khám xét, kiểm tra các giấy tờ để xác minh làm rõ những sai phạm liên quan trong khâu chấm thi trắc nghiệm mà ông Tuấn được phân công trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Trong ảnh, công an làm việc tại ngôi nhà của ông Tuấn. Nghi vấn điểm thi bất thường ở Hòa Bình được đặt ra khi có 27 thí sinh của tỉnh đạt điểm Toán từ 9 trở lên. Tỷ lệ này cao gấp 10 lần năm 2017, chiếm chiếm 4,7% cả nước. Nếu xét điểm thi theo khối chính năm 2018 (A00, A01, B00, C00, C03, D01), trong 324 thí sinh cả nước được tổng điểm 27, Hà Giang có 67, Sơn La 26, Hòa Bình là 22 em. Ở tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), cả nước có 10 thí sinh được 27 điểm trở lên, riêng Hòa Bình có 2 em. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nhà ông Tuấn. Sáng 3/8, Cơ quan An ninh tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 ở Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình và chuyển hồ sơ đến Cơ quan ANĐT Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nhà ông Tuấn.

