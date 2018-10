Tóm gọn 2 đối tượng “cõng” 1kg ma túy đá và hàng ngàn viên hồng phiến

Ngày 26/10, Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Hai đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào khoảng 11h25 ngày 26/10 (tại xóm Minh Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) Đồn Biên phòng Hạnh Dịch chủ trì phối hợp lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn BP Nậm Càn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán trái phép ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Xồng Nhịa Dênh (SN 1974) và Và Gà Vừ (SN 1980), cư trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An.

PC_Article_Middle

Tại hiện trường, tang vật thu giữ là 6.800 viên ma túy tổng hợp, và 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ cùng một số tang vật khác có liên quan..

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành khai thác, điều tra mở rộng vụ án./.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng giấu 198 bánh heroin trong máy xúc VOV.VN - Chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ moóc, chở theo 1 máy xúc lớn bên trong giấu 198 bánh heroin đã bị công an phát hiện, thu giữ. Bắt đối tượng nữ vận chuyển trái phép 10 bánh heroin VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện Tẩn Thị Chấn khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.