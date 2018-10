Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng giấu 198 bánh heroin trong máy xúc

Ngày 17/10, trên tuyến Quốc lộ 3, tại Km 173+00, thuộc địa phận thôn Khuổi Sla, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn), Công an huyện Bạch Thông phát hiện chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ moóc, chở theo 1 máy xúc lớn, lưu thông theo hướng Thái Nguyên – Cao Bằng có nhiều dấu hiệu khả nghi. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện bên hông của chiếc máy xúc có cất giấu 198 bánh heroin, trị giá ước lên đến gần 40 tỷ đồng. (Ảnh: Công an TPHCM) Cụ thể, số ma túy này được cất giấu trong phần bệ trục quay của máy xúc, phía sau 1 lớp sắt xi dày được ngụy trang bằng bùn đất. Ảnh: Anninhthudo Đối tượng điều khiển xe là Triệu Văn Vinh (SN 1986), phụ lái là Triệu Văn Lực (SN 1996) cùng trú tại Thái Nguyên. Ngoài ra trên xe còn có Giàng A Di (SN 1995, trú tỉnh Điện Biên). Trong ảnh: Đối tượng Giàng A Di tại cơ quan công an. Giàng A Di (SN 1995) trú tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là người có mặt trên chiếc xe đầu kéo do Triệu Văn Vinh điều khiển (Ảnh: Anninhthudo) Tại Cơ quan điều tra, Di khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên lên Cao Bằng để giao cho Vàng A Minh (SN 1978) trú tại xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên rồi chuyển sang Trung Quốc. Giàng A Di khai nếu vận chuyển trót lọt sẽ được trả 200 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Vàng A Minh (Ảnh:TTXVN) Tổ công tác đã bố trí lực lượng, truy bắt Vàng A Minh. Ngày 17/10, đối tượng Vàng A Minh đã bị bắt khi đang ẩn náu tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Nếu vụ việc trót lọt, Vàng A Minh sẽ được trả 1 tỷ đồng. Ảnh: Anninhthudo

