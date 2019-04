Tranh giành làm ăn, người đàn ông thuê người chém đối thủ

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giam Danh Phương (36 tuổi ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành), Trần Ngọc Sự (26 tuổi) và Phan Văn Sửu (35 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Danh Phương tại cơ quan công an. (Ảnh: Văn Vũ). Theo điều tra ban đầu, Phương và anh Lê Văn Thống (32 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) cùng mua cá biển tại cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành). Tuy nhiên, do anh Thống mua cá của ngư dân với giá cao hơn nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Phương thuê Sửu và Sự với giá 5 triệu đồng chém anh Thống để dằn mặt.



Sự và Sửu tại cơ quan công an. (Ảnh: Văn Vũ). Khoảng 6h40, ngày 20/1, đang đi bộ gần nhà thì anh Thống bị Sửu và Sự chém vào đầu rồi bỏ chạy. Anh Thống được người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.



Qua khoanh vùng đối tượng, ngày 23/3, Cơ quan CSĐT huyện Châu Thành mời Sự về trụ sở làm việc. Tại đây, Sự thừa nhận đã cùng Sửu dùng dao chém anh Thống gây thương tích theo lời đề nghị của Phương. Phương bị bắt giữ sau đó./.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Vụ giết 2 người ở Yên Bái: Nghi phạm tử vong trong tình trạng treo cổ VOV.VN -Nghi phạm vụ sát hại 2 người do tranh chấp đất đai ở Yên Bái được tìm thấy trong tình trạng treo cổ, đã tử vong. Lý lịch bất hảo của nghi can sát hại 2 người do tranh chấp đất đai VOV.VN -Nghi can được xác định Nguyễn Văn Mạc (SN1968), trú tại thôn Trung Tâm (thôn Cầu Cao cũ), xã An Bình, huyện Văn Yên, vừa đi tù về.