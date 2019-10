Triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô hơn 1.000 tỷ đồng

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối với Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1980, ngụ phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) cầm đầu.

Nhiều tang vật thu giữ từ đường dây đánh bạc.







Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, trưa 8/10, lực lượng chức năng gồm 10 tổ công tác bất ngờ tập kích nhiều địa điểm của đường dây đánh bạc của đối tượng Long. Qua đó, bắt giữ được 11 đối tượng tham gia vận hành đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang wed bong88.com và sbobet.com. Quá trình khám xét, công an thu giữ tang vật hơn 4 tỷ đồng, hơn 100.000 USD, hàng chục thiết bị điện tử, gồm máy tính, điện thoại và hàng ngàn trang tài liệu in từ các trang tài khoản cá độ bóng đá…

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Hoàng Long khai nhận từ năm 2017 đến nay đã cùng một đối tượng Dân (đang làm rõ lai lịch) lên kế hoạch, hùn vốn mở đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá thông qua trang wed nêu trên, tỷ lệ ăn chia lợi nhuận Long (70%), Dân (30%). Qua thống kê ban đầu uớc tính có hơn 1.000 tỷ đồng được các con bạc chuyển vào đường dây này trong gần 3 năm qua. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đang mở rộng điều tra./.