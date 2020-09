Triệt xóa sới bạc liên tỉnh, tạm giữ 31 đối tượng

Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa sới bạc quy mô lớn dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vực Tổ 16, ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới.



Hiện trường vụ đánh bạc

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 31/8, qua công tác trinh sát và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu đất trống thuộc Tổ 16, ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới có nhiều đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường để truy bắt.

Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy, 31 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng nữ) đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 bộ lắc tài xỉu, 24 xe môtô, 31 điện thoại di động và nhiều dụng cụ liên quan khác.

Khám xét trên người các đối tượng và trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 290 triệu đồng.

Được biết sới bạc này quy tụ các con bạc là người địa phương và các tỉnh lân cận. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.