Trục xuất, cấm nhập cảnh người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Sáng nay (23/9), Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, công an thành phố phát hiện nhiều vụ người Trung Quốc qua Việt Nam bằng con đường du lịch, sau đó hoạt động phi pháp. Công an thành phố đã trục xuất và cấm nhập cảnh những đối tượng vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Nhóm đánh bạc qua mạng do người Trung Quốc điều hành bị Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phát hiện cuối năm 2018.

Theo Đại tá Trần Mưu, tình hình tội phạm liên quan đến yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp và đáng lo ngại. Hiện nay, khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc, Hàn Quốc đến Đà Nẵng tăng nhanh, trong khi công tác quản lý còn lỏng lẻo.

Thời gian qua, công an thành phố phát hiện nhiều người Trung Quốc qua Việt Nam bằng con đường du lịch, lưu trú tại thành phố Đà Nẵng. Sau đó, họ núp bóng và tổ chức nhiều đường dây đánh bạc qua mạng, nối đường truyền về Trung Quốc để đánh bạc.

Công an thành phố đã trục xuất và cấm nhập cảnh những đối tượng vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

"Nhiều người Trung Quốc sang Việt Nam bằng con đường du lịch và tổ chức nhiều đường dây đánh bạc. Đây là phương thức, thủ đoạn, tội phạm rất tinh vi. Công an phải đề cao trách nhiệm trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý con người đến du lịch" -Đại tá Trần Mưu nói.

Cũng theo Đại tá Trần Mưu thì sáng nay (23/9), Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 đối tượng, gồm 5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam có liên quan đường dây đóng và sản xuất phim sex. Sắp tới, vụ án này sẽ đưa ra xét xử công khai lưu động.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, ông cũng nhận được nhiều tin nhắn của người dân tố giác tội phạm người nước ngoài và đã chuyển cho Giám đốc Công an thành phố xử lý.

Ông đề nghị lực lượng Công an tăng cường cảnh giác, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài đi du lịch trá hình để hoạt động phạm tội; không chấp nhận thành phố Đà Nẵng mở cửa vì du lịch, vì kinh tế mà kéo theo tình trạng phản cảm./.