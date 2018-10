Trùm ma túy ở Lóng Luông, Sơn La bị tóm gọn tại Hải Phòng

Chiều 29/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng cảnh sát thuộc các phòng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ trùm ma túy ở Lóng Luông (Sơn La) vận chuyện ma túy về Hải Phòng tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 27/10, tại khu vực điểm giao cắt đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 10 thuộc xã Quang Trung (An Lão, Hải Phòng), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (C04) - Bộ Công an, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an huyện An Lão triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ.

2 trùm ma túy vừa bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: CA TP Hải Phòng cung cấp)

Lực lượng cảnh sát bắt quả tang Giàng A Chớ (SN 1969, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) và Khà A Đàng (SN 1989, ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trong xe ô tô BKS: 29C-290.29 do Giàng A Chớ cầm lái gồm 2.949,74 gam tinh thể màu trắng, 29 viên nén, 3 điện thoại di động và một số tang vật liên quan. Qua khai thác, Giàng A Chớ khai nhận là ma túy đá.

Giàng A Chớ bị Cục C17 – Bộ Công an (nay là Cục C04) truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. (Ảnh: CA TP Hải Phòng cung cấp)

Ngày 28/10, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp với C04 - Bộ Công an, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an huyện An Lão khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàng A Chớ tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) và nơi ở của Khà A Đàng tại xóm Thung Mài, xã Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình).

Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Giàng A Chớ và Khà A Đàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, mở rộng án./.

