Tuyên phạt 14 năm tù với cán bộ Thành Đoàn Đà Nẵng lừa đảo xin việc

Hôm nay (14/5), Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử, tuyên Đỗ Lê Vũ (34 tuổi), trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cáo trạng, Đỗ Lê Vũ là cán bộ Thành Đoàn Đà Nẵng. Trong thời gian công tác, Vũ tự khoe, bản thân quen biết nhiều người có địa vị, có thể kết nối xin được việc vào các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xin căn hộ chung cư… để chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Đỗ Lê Vũ.

Cụ thể, tháng 4/2016, thông qua một người phụ nữ ở quận Sơn Trà, anh Trường quen biết với Đỗ Lê Vũ và nhờ xin việc làm cho vợ và được Vũ hứa xin vào làm việc ở Văn phòng Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng với tiền phí là 300 triệu đồng. Tin lời, anh Trường đưa trước cho Vũ 150 triệu đồng. Nhận được tiền, Vũ không xin việc cho vợ anh Trường.

Cũng trong thời gian này, một người sinh hoạt Đoàn cùng Vũ giới thiệu chị Nguyễn Thị Trãi đến gặp Vũ để xin việc cho con. Qua trao đổi, Vũ hứa xin cho con gái chị Trãi vào làm ở Nhà khách Bộ Công an tại thành phố Đà Nẵng với giá 500 triệu đồng. Sau đó, chị Trãi đưa cho Vũ 350 triệu đồng. Vũ hẹn chị sau một tuần sẽ có quyết định đi làm. Nhận tiền xong, Vũ không xin được việc mà tiếp tục lấy lý do cần tiền để quan hệ nhằm lừa chị Trãi thêm 150 triệu đồng nữa. Sau thời gian không thấy xin được việc và Vũ liên tục hứa hẹn, chị Trãi đến Công an trình báo.

Cũng bằng hình thức này, Vũ lừa thêm 15 người nữa, số tiền chiếm đoạt từ 100 đến hơn 300 triệu đồng. Tổng số tiền Vũ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 3,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Vũ hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại./.