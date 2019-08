Tỷ lệ điều tra khám phá án trên địa bàn Cần Thơ đạt 93%.

Ngày 15/8, Ban chỉ đạo 138 thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Đề án phòng chống ma túy 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố.



Trong 6 tháng đầu năm lực lượng Công an đã phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 93%, triệt xóa nhiều nhóm, đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra làm rõ.

Nhận định của Ban chỉ đạo 138 thành phố Cần Thơ, mặc dù địa bàn chưa phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán ma túy số lượng lớn nhưng dự bán tình hình sẽ diễn biến phức tạp, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh, thiếu niên tăng. Các cơ quan chức năng trên địa bàn đã triệt phá 198 vụ, với 311 đối tượng liên quan. Ngoài ra, thành phố có hơn 3.000 người nghiện, trong đó hơn 2.000 người nghiện ma túy tổng hợp, tăng gần 300 người so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo 138 thành phố trong thời vừa gian qua. Ông Mạnh cũng lưu ý, trong thời gian tới phải xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng ngành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tập trung nắm bắt tình hình, diễn biến tội phạm để không xảy ra bị động bất ngờ; đấu tranh mạnh với tội phạm cướp giật, sử dụng công nghệ cao, băng nhóm cho vay nặng lãi…Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Đề án phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố./.