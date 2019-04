Hành trình phá án, bắt giữ 1 tấn ma tuý đá ở cánh đồng muối Nghệ An

Sáng 17/4, thực hiện kế hoạch của chuyên án VA – 319MT, Công an huyện Quỳnh Lưu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) đã vây bắt nhóm đối tượng buôn bán ma túy, phong tỏa toàn bộ khu vực Cảng Lạch Quèn, thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Sau một thời gian dài theo dõi, lực lượng công an đã phát hiện lô hàng ma túy đá cực khủng khoảng 1 tấn được đóng gói trong 23 bao tải, cất giấu tại bãi đất trống của cánh đồng muối Lạch Quèn, cạnh QL48E, xã Quỳnh Thuấn, huyện Quỳnh Lưu.

Hiện trường nơi phát hiện số ma túy khổng lồ. Chiều 17/4, điều tra mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã khám xét kho hàng của Nguyễn Thị Tâm (SN 1997, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) thu giữ 50 loa thùng, 50 bao tải và 1 cân đĩa loại 50 kg. Đây là các vật dụng các đối tượng dùng để cất giấu ma túy.



Hiện công an Nghệ An đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Riêng 2 tên cầm đầu đường dây ma túy khủng này là người mang quốc tịch Đài Loan, hiện đang bỏ trốn. Vì vậy, lực lượng Công an Nghệ An đang phối hợp các cơ quan liên quan để truy bắt các đối tượng cầm đầu.

Khám xét nhà đối tượng liên quan ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Qua khám xét, công an thu giữ 50 loa thùng, 50 bao tải và 1 cân đĩa loại 50 kg.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu, Ban chuyên án đă bắt được 4 đối tượng liên quan cùng 1 tấn ma túy đá. Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu đường dây buôn ma tuý này có quốc tịch Đài Loan đang bỏ trốn.



"Hiên công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan liên quan nỗ lực truy bắt 2 đối tượng cầm đầu", Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ thêm./.

