Vận chuyển ma túy lấy tiền trả viện phí cho vợ, chồng lĩnh án tử

Ngày 10/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải (SN 1985, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Nguyễn Văn Hải tại phiên xét xử ngày 10/10.

Theo cáo trạng, trước đó, Hải quen biết với một người đàn ông quốc tịch Lào. Giữa hai người thường xuyên liên lạc để sửa chữa và bán máy xúc. Tháng 4/2018, người đàn ông này bất ngờ gọi điện thoại đặt vấn đề thuê Hải xách ma túy thuê với tiền công lên đến 50 triệu đồng mỗi chuyến.

Sau đó, khi Hải đang chăm sóc vợ tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Châu, Nghệ An thì người đàn ông quốc tịch Lào trên tìm gặp Hải. Người này đã thông báo địa điểm nhận hàng để Hải mang đi giao cho khách.

Sáng 22/4, Hải chạy xe từ bệnh viện đến điểm hẹn nhận một bao tải do một người lạ mặt bỏ lại bên lề đường. Khi Hải điều khiển xe vào một gara ô tô trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An để sửa thì bị công an phát hiện, bắt quả tang cùng với 20 bánh heroin và 10 gói ma túy tổng hợp.

Tại phiên tòa, Hải khai nhận bản thân vừa vay 200 triệu đồng để trả các khoản nợ. Thời điểm này, vợ của Hải phải nhập viện cấp cứu do đe dọa sinh non, cần tiền để đóng viện phí, nên trong lúc túng quẫn đã làm liều.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải mức án tử hình với tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma túy"./.

