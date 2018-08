Vĩnh Long khởi tố vụ cá độ bóng đá World Cup 2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can về hành vi “đánh bạc”.

Công an Vĩnh Long đọc quyết định khởi tố 5 người, trong đó 1 người vắng mặt do sức khỏe.

5 đối tượng gồm: Võ Hoàng Lâm, 30 tuổi; Nguyễn Tuấn Cường, 33 tuổi; Nguyễn Thành Vũ, 40 tuổi; Nguyễn Thành Vinh, 26 tuổi và Võ Đình Huấn, 35 tuổi, cùng ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, ngày 11/7, Công an thành phố Vĩnh Long đã bắt quả tang Nguyễn Tuấn Cường đang nhắn tin hoạt động cá cược bóng đá qua điện thoại di động tại phường 3, thành phố Vĩnh Long.

Qua điều tra, Cường khai nhận trong thời gian diễn ra các trận đấu bóng đá World Cup 2018, Cường đã nhận kèo cá cược với nhiều người khác, sau đó gửi tin nhắn cho Võ Hoàng Lâm để hưởng hoa hồng. Qua đối chiếu tin nhắn trong điện thoại của Lâm, số tiền tham gia cá cược gần 111 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, cả 5 đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra Lâm còn cá cược bóng đá với nhiều người khác. Hiện Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh làm rõ để sớm đưa vụ án ra xét xử sớm nhất./.

