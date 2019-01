Vụ cướp đâm gục bé 10 tuổi cướp dây chuyền: Nạn nhân đã tử vong

Liên quan vụ bé gái 10 tuổi, con gái chủ tiệm cầm đồ Đại Phước ở thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) bị cướp vào nhà đâm trọng thương, cướp tài sản, thông tin trên Người Lao động cho biết, cháu bé đã tử vong sau 3 ngày cấp cứ tại bệnh viện. (ảnh; Thanh Niên) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm Nguyễn Văn Việt (SN 1984; trú tại xã Phú Diên). Trong ảnh: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Trước đó, khoảng 17h ngày 4/1, cháu Nguyễn Thị Thùy T., (10 tuổi, con ông Nguyễn Đại Sơn, chủ tiệm cầm đồ Đại Phước ở thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên) ở nhà một mình, thì bị một đối tượng giả vờ vào cầm đồ rồi dùng dao đâm trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng lấy 1 điện thoại cùng 1 sợi dây chuyền vàng rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: phunusuckhoe) Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Diên và Công an huyện Phú Vang đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, ghi nhận nhiều vết máu cùng một con dao Thái Lan bỏ lại. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Dân Trí) Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an ghi nhận một đối tượng khả nghi nên tiến hành truy xét. Đến 22h cùng ngày, Công an huyện Phú Vang đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Việt ngay tại nhà của nghi phạm này, cách hiện trường vụ án chừng 2 km. Trong ảnh: Hiện trường vụ án bé gái 10 tuổi bị tên cướp đâm gục khi ở nhà một mình.(Ảnh: Dân Việt) Về phần nạn nhân, cháu bé được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch. Sau 3 ngày cấp cứu, dù được bệnh viện nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Trong ảnh: Xã Phú Diên, địa điểm xảy ra vụ đâm người, cướp tài sản. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

